Giunta Calabria, il Coordinamento di Forza Italia Giovani della Città Metropolitana di Reggio plaude alla nomina del neo Assessore Catalfamo

20 Marzo 2020 14:50

Giunta Calabria, il Coordinamento di Forza Italia Giovani della Città Metropolitana di Reggio: “contenti e orgogliosi per la nomina da parte della neo Presidente Jole Santelli di Mimma Catalfamo nella giunta regionale”

“Contenti e orgogliosi per la Nomina da parte della Neo Presidente Jole Santelli -scrive il Coordinatore Federico Milia- che si conferma ancora una volta lucida e concreta nelle scelte di governo nonostante il momento drammatico per il Paese e la Regione, in piena sinergia con il Coordinamento provinciale di Forza Italia di Reggio Calabria, nomina Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Trasporti, Urbanistica e pari opportunità all’ingegnere Mimma Catalfamo, da anni vicina al nostro gruppo giovanile e per noi punto di riferimento per molte iniziative svolte sul territorio, sempre presente agli eventi organizzati dal nostro coordinamento. Siamo certi che la sua esperienza di dirigente della Pubblica Amministrazione l’aiuterà ad interpretare la complessità degli uffici regionali, realizzando progetti ed attività con l’attenzione che un assessorato così importante rivolgerà finalmente al nostro territorio che ha bisogno ora più che mai di essere valorizzato e rilanciato per ridare speranza a noi giovani.

Le deleghe a lei assegnate – prosegue– sono tra le più importanti: dai lavori pubblici, ai trasporti, all’urbanistica, alla pianificazione territoriale, alle aree costiere, proprio l’attività in cui l’ingegnere vanta 30 anni di carriera tra libera professione, attività Universitaria, incarichi manageriali presso prestigiose multinazionali e gli ultimi 20 anni di dirigenza nella pubblica amministrazione. Tutte le deleghe sono state oggetto di intensa attività dell’ingegnere, i cui progetti hanno avuto riconoscimenti a livello nazionale ma anche a internazionale. Le competenze di tale assessorato costituiscono la vera scommessa per lo sviluppo della Calabria che potrà, con una figura così qualificata, portare avanti importanti progetti per valorizzare un territorio paesaggisticamente unico e dalle enormi potenzialità ma sino ad oggi rimasto sempre ai margini. Non ci resta, quindi, che esprimerle tutta la nostra soddisfazione e il nostro supporto nell’affrontare questo nuovo prestigioso incarico”, conclude.

