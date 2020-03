Giunta Calabria, Russo (Cisl): “auguri di buon lavoro al nuovo esecutivo regionale”

18 Marzo 2020 16:02

Tonino Russo (Cisl Calabria): “completamento della Giunta regionale fondamentale per affrontare fase emergenziale. Formuliamo auguri di buon lavoro, auspicando convocazione tavoli necessari per utilizzo risorse Governo nazionale, con coinvolgimento attivo forze produttive e sociali”

“Il completamento della Giunta regionale da parte del Presidente Jole Santelli – dichiara il Segretario generale della Cisl calabrese, Tonino Russo –, è certamente fondamentale per affrontare questa difficile fase, la cui agenda è purtroppo dettata dall’emergenza Covid-19.

Nel rinnovare alla Presidente gli auguri di buon lavoro formulati all’inizio del suo mandato, la Cisl li estende ora all’intero Esecutivo, chiamato ad affrontare una sfida che tutta la Calabria vuole vincere. Auspichiamo, perciò, che i complessi passaggi di questi giorni siano attraversati con lo sguardo rivolto al futuro e che vengano al più presto convocati tutti i tavoli necessari per utilizzare proficuamente – nella sanità, per l’economia e per il lavoro – le risorse stanziate dal Governo nazionale, in uno sforzo che deve vedere il coinvolgimento attivo delle forze produttive e sociali”.

