3 Marzo 2020 10:16

Giovedì la presentazione dello “Sportello ImprendiReggioCalabria 2020”. L’appuntamento sarà ospitato presso la Sala Convegni di Confindustria

E’ in programma il prossimo giovedì 5 marzo alle ore 15, la presentazione dello “Sportello ImprendiReggioCalabria 2020″. L’appuntamento, che sarà ospitato presso la Sala Convegni di Confindustria Reggio Calabria (via del Torrione, 96), accenderà i riflettori sullo strumento operativo che dal 2013 offre gratuitamente orientamento, consulenza, tutoraggio e supporto formativo a sostegno delle start-up, per rispondere alle principali esigenze di quanti decidono di avviare un’attività imprenditoriale. Nel corso dei lavori, coordinati da Angelo Marra, presidente territoriale sezione Terziario innovativo e Ict, saranno anche illustrate delle testimonianze di startupper calabresi e verranno rinnovati i protocolli di intesa con i partner dello Sportello. Interverranno all’incontro Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, Umberto Barreca, presidente Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria, Massimiliano Ferrara, direttore Diges Università “Mediterranea”, Domenico Nicolò, RetmesResearch Team for Mediterranean Entrepreneurship and Startups, Claudio De Capua, prorettore Trasferimento tecnologico Università “Mediterranea”, Flaviana Tuzzo, presidente Ordine Consulenti del lavoro di Reggio Calabria, Stefano Poeta, presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Reggio Calabria e Francesca Giuffrè, presidente Ordine Agronomi e Forestali di Reggio Calabria.

Valuta questo articolo