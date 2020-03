Giornalisti: Speranza, ‘solidarietà e vicinanza a Verdelli’

18 Marzo 2020 16:06

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Al direttore di Repubblica, Carlo Verdelli, esprimo la mia solidarietà e vicinanza per le ripetute intimidazioni e minacce di cui è stato oggetto e che lo costringono da ieri a vivere sotto scorta”. Lo afferma Roberto Speranza, commentando quanto deciso dal Ministero dell’Interno per la protezione del direttore del quotidiano La Repubblica.

“Sono certo che questi atti vili non faranno indietreggiare né lui né il quotidiano da lui diretto dalle battaglie intraprese”, aggiunge Speranza.

