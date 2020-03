Coronavirus, fuga in treno verso la Sicilia. L’assessore Razza a Messina: “Chi deve rientrare lo faccia solo se assolutamente indispensabile”

14 Marzo 2020 19:20

Messina, l’appello al buon senso dell’assessore Razza: “In Sicilia stiamo facendo un lavoro enorme, chi deve rientrare lo faccia solo per necessità”

“Chi deve rientrare lo faccia solo se assolutamente indispensabile. Compete allo Stato la sicurezza in tal senso ma il dialogo con la Regione e’ costante e intenso”. È l’appello al buon senso dell’assessore alla Salute della regione Siciliana Ruggero Razza, giunto oggi a Messina a fronte del nuovo esodo dal nord. “Il governatore Musumeci e’ in stretto contatto coi ministri Boccia e De Micheli. I controlli in stazioni e porti sono gia’ tassativi e serrati con termoscanner e autocertificazioni. Chi rientra ha l’obbligo della quarantena e della registrazione al nostro sito ufficiale www.siciliacoronavirus.it. Stiamo facendo un lavoro enorme; gli avvisi pubblici per reperimento di medici stanno dando i loro frutti con azienda capofila il Policlinico universitario di Messina“. Dopo il sopralluogo al porto di Messina Razza nella sede della Caronte & Tourist ha incontrato i vertici di Asp, Policlinico e della compagnia di navigazione, per aggiornarsi sulle azioni da intraprendere. Intanto l’ultimo bollettino siciliano conta 156 positivi, 4 guariti, 2100 tamponi eseguiti, 53 ricoverati di cui 11 in terapia intensiva, 97 in isolamento domiciliare. A Messina e provincia i contagiati sono 9, di cui 5 sono ricoverati.

