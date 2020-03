8 Marzo 2020 12:07

L’appello dello scrittore Modaffari a chi è in fuga dal Nord: “Scelta rischia di tradursi in una bomba per la Calabria”

“In queste ore difficili e caotiche molti miei conterranei hanno deciso di tornare in Calabria. Una scelta dettata dalla paura che, però, rischia di tradursi in una bomba per la nostra regione. Vi chiedo: fermatevi per favore! Fatelo per il futuro della vostra terra, per i vostri cari. Realizzate questo atto di generosità. Grazie!“. Lo ha detto lo scrittore calabrese, Antonio Modaffari.

