Fratelli d’Italia: i circoli della giovanile di Fdi di Ardore, Locri e Siderno sostengono la raccolta firme per sostenere le 4 proposte di legge di iniziativa popolare

2 Marzo 2020 20:42

Reggio Calabria: i circoli della giovanile di Ardore, Locri e Siderno sono scesi in piazza per sostenere le battaglie promosse dalla leader, Giorgia Meloni

I circoli della giovanile di Fdi di Ardore, Locri e Siderno sono scesi in piazza per sostenere le “battaglie promosse dalla leader, Giorgia Meloni. Le 4 proposte di legge di iniziativa popolare vertono su riforme che Fratelli d’Italia da anni porta avanti ovvero: elezione diretta del presidente della repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto alle tasse in costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. In numerose piazze di Italia sono stati allestiti banchetti per promuovere questa iniziativa e diffondere l’idea di Nazione che ha Fratelli d’Italia. Vogliamo uno Stato che non ceda la propria sovranità ai poteri economici e finanziari internazionali, vogliamo che la nostra Costituzione prevalga sulle norme europee che ci contrastano, vogliamo essere noi cittadini a decidere chi deve stare alla guida del nostro Paese e vogliamo che le norme ottocentesche, che non hanno alcun senso di esistere, vengano abolite come le figure dei senatori a vita. Questi sono alcuni passi per l’Italia che vogliamo”.

