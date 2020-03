Coronavirus, folle esodo dal Nord. I deputati di Forza Italia: “Potenziale bomba atomica per il Mezzogiorno”

14 Marzo 2020 14:55

Emergenza coronavirus, ancora un esodo verso il Sud. I deputati di Forza Italia: “Sicilia, Calabria, Puglia, Campania non hanno strutture sanitarie adeguate con contrastare un picco dei contagi”

“Incredibile quanto sta avvenendo nelle ultime ore. Un nuovo esodo dalle regioni del Nord verso quelle del Sud. Il governo ancora una volta non e’ riuscito a comunicare bene i suoi provvedimenti e a contenere quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba atomica per il Mezzogiorno. Sicilia, Calabria, Puglia, Campania non hanno strutture sanitarie adeguate con contrastare un picco dei contagi da Coronavirus”. A dirlo in una nota i deputati siciliani di Forza Italia Stefania Prestigiacomo Giusi Bartolozzi, Nino Germanà, Francesco Scoma e Matilde Siracusano. “Da Palazzo Chigi prendano, coordinandosi con i governatori regionali, immediate iniziative per tentare di controllare e gestire questo fenomeno – aggiungono – Subito controlli per chi arriva in treno, per chi arriva in macchina, per chi prende i traghetti. Chiediamo senso di responsabilita’ anche ai cittadini: denunciate il vostro arrivo alle autorita’ competenti e mettetevi, insieme alle vostre famiglie, in quarantena. L’emergenza non puo’ essere sottovalutata, occorre intervenire tempestivamente”.

Valuta questo articolo