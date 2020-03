Coronavirus, fake news su Whastapp sul titolare di una rosticceria a Messina: “È una bufala, stiamo tutti bene e stiamo andando a denunciare”

10 Marzo 2020 18:14

Sciacalli al tempo del coronavirus. Nelle ultime ore sulle chat di whastapp circola una fake news che riguarda il titolare della rosticceria Cucè, a Provinciale. A smentire la notizia ci ha già pensato Lino Cucè, cugino del titolare della rosticceria in questione e presidente del terzo quartiere, che con un diretta su fb ha riferito di aver già allertato la polizia postale. “Tutti i Cucè stanno tutti bene, non ci sono problemi“- ha detto il consigliere di circoscrizione.- “Invito tutti a non diffondere il messaggio che in queste ore circola su whastapp, stiamo provvedendo a denunciare i colpevoli“. Cucè ha poi approfittato della diretta fb per lanciare un messaggio a tutti i messinesi: “Noi ci stiamo comportando esattamente come bisogna fare in questi casi. Siamo a casa e stiamo tutti bene. Rimanete a casa anche voi. Dobbiamo tutti attenerci alle regole“.

