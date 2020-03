Esselunga: azioniste maggioranza pagano con capitale e debito, closing il 27 aprile (2)

21 Marzo 2020 22:17

(Adnkronos) – Giuliana Albera Caprotti e la figlia Marina si sono dette ‘orgogliose di poter continuare il nostro impegno personale per lo sviluppo e il successo di Esselunga e abbiamo grande fiducia nel team dirigenziale e in tutte le persone che lavorano nel gruppo”.

E anche Sami Kahale, ceo di Esselunga, si detto ‘molto soddisfatto di apprendere che le nostre azioniste di maggioranza abbiano apportato capitali propri in misura così significativa per il futuro di Esselunga. Grazie a questa decisione proseguiremo con determinazione l’esecuzione del nostro piano industriale di cinque anni che è iniziato nel modo migliore. In questo difficilissimo periodo di emergenza siamo interamente concentrati nel servire la nostra comunità”.

Valuta questo articolo