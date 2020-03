Buon Equinozio di Primavera 2020! Ecco i VIDEO più belli da condividere oggi su Facebook e WhatsApp

19 Marzo 2020 17:05

Equinozio di Primavera 2020: ecco alcuni video da condividere su Facebook e WhatsApp

Buon Equinozio di Primavera 2020- Tra qualche ora scatterà la Primavera: questo passaggio avverrà alle ore 03:50 di domani, Venerdì 20 marzo. Il termine “equinozio” proviene da due parole latine “aequus” (uguale) e “nox” (notte) e per questo è opinione comune che il giorno e la notte abbiano la stessa durata (12 ore) nella giornata dell’Equinozio di Primavera, ma, in realtà, non è proprio così.

Buon Equinozio di Primavera- Per l’occasione proponiamo una selezione di video (in basso) da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.











Valuta questo articolo