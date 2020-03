31 Marzo 2020 14:22

Coronavirus a Reggio Calabria: nella Cardiologia di Polistena si preparano e confezionano mascherine per i pazienti ricoverati, bel gesto delle infermiere

Grande impegno nel reparto di cardiologia /UTIC del P. O. di Polistena, diretto dal dott. Enzo Amodeo, dove le infermiere, oltre a gestire magistralmente i degenti, preparano e confezionano mascherine, utili per contrastare il Coronavirus, per i pazienti ricoverati nel nosocomio della Piana, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo.

