Emergenza sangue in tutt’Italia: “andate a donare”

16 Marzo 2020 21:51

Allarme dagli ospedali nazionali per l’emergenza sangue a causa del Coronavirus

“E’ emergenza sangue in tutta Italia!” Questo l’allarme che arriva dagli ospedali nazionali che oltre ad affrontare il temutissimo COVID-19 devono continuare a curare pazienti che hanno, tra le altre cose, estremo bisogno di sangue. Si invita a non aver paura di donare, infatti i centri trasfusionali si sono adoperati per permettere ai donatori di farlo in totale sicurezza. Un gesto importante, in questo particolare momento, per far fronte all’emergenza sanitaria per il coronavirus.

Il Ministero della Salute riconosce ai donatori la possibilità di andare a donare, in quanto la donazione di sangue ed emocomponenti può essere considerata inclusa tra le “situazioni di necessità”. A stabilirlo è la circolare emessa lo scorso 10 marzo, dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, a seguito delle misure adottate dal Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo in merito alla gestione dell’emergenza da Coronavirus e dei conseguenti provvedimenti da parte del Centro nazionale sangue.

Eventuali riduzioni “mettono a rischio i 1800 pazienti che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni e se non lo facciamo potranno ingolfare gli ospedali per le complicanze della loro anemia” avverte Giancarlo Liumbruno, direttore del Centro nazionale sangue (Cns), che ribadisce la necessità di non interrompere questo gesto di solidarietà.

Pertanto, secondo i medici sarebbe importante proseguire, anzi necessario, continuare a donare sangue per aiutare chi ne ha bisogno giornalmente. La procedura prevede di contattare prima il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della Asl di zona per prenotare la donazione. Le prenotazioni potranno essere effettuate anche attraverso le Associazioni impegnate nella raccolta. Insomma, donare sangue resta una delle cose più importanti da fare, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.

