Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, l’appello di una cittadina al sindaco: “mi sento tradita e abbandonata, viviamo nel degrado” [FOTO]

11 Marzo 2020 22:11

Emergenza rifiuti, l’appello di una donna al sindaco di Reggio Calabria: “il degrado e l’incuria prendono il sopravvento sulla crescita e lo sviluppo”

“Caro Sindaco, le sembrerà banale che in queste ore di grave crisi sanitaria, io sia qui a chiedere che i nostri diritti da cittadini e esseri umani vengano rispettati”. Si apre così il messaggio pubblicato sui social da una cittadina di Reggio Calabria e rivolto al sindaco Giuseppe Falcomatà. La donna poi continua: “Primo cittadino, come è consueto chiamare chi rappresenta la nostra città, si è reso conto che il sistema reggino di raccolta dei rifiuti è ormai andato in paralisi?

Tutti i buoni propositi della vigilia dell’elezione che fine hanno fatto?

Costa sta facendo per la nostra città? Passeggia qualche volta per le vie della zona nord della città, particolarmente la zona di Santa Caterina? Ha notato che sono piene di spazzatura? Sente il cattivo odore che emana? Ha visto attraversare la strada da topi? Vogliamo parlare della salute dei cittadini?

Perché dobbiamo essere sempre una città ferma in attesa di tempi migliori?

Da Reggina mi sento tradita e abbandonata. Amministrare questa città, piena di bellezze, sogni, speranze e problemi non è certo facile. Per questo mi sento di chiederle: Lei ha mai iniziato ad amministrarla sul serio?

Certo, si può sempre sbagliare nel governare la città, ma nel momento in cui accade bisogna provare a fare qualcosa.

Vedo la Mia Città, e mi sento di dirle mia perché non credo più che le appartenga, sprofondare sempre di più sotto il peso dei suoi problemi.

Sa, so già la risposta che mi darà. “La colpa è degli altri, di chi mi ha preceduto.” Ormai mi sono abituata.

Ha reso la nostra città, impoverita è sempre più isolata, dove le condizioni delle strade riflettono l’amministrazione locale. Dove il degrado e l’incuria prendono il sopravvento sulla crescita e lo sviluppo.

Le faccio l’appello a prendere atto del fallimento della sua esperienza politico amministrativa. Avrebbe dovuto, avrebbe potuto fare di più.

Fare il Sindaco, significa anche sacrificarsi per il bene della propria città e non soltanto guadagnarsi importanza, che torna utile solo a se stessi e alla propria famiglia.

Mi auguro davvero, che questo mio piccolo sfogo lei lo legga, e che domani mattina le mie figlie possano affacciarsi dalla finestra, senza respirare o ammirare l’ammasso di spazzatura che ormai da giorni fa da panorama in via Esperia.

Sperando che vedendo lei stesso questo panorama si disgusti, come sono disgustata io e provveda immediatamente.

Gradirei una risposta un po’ prima delle prossime elezioni.

Grazie, una cittadina delusa”.

Valuta questo articolo