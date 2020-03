6 Marzo 2020 15:11

Coronavirus in Calabria, Nesci (M5S): “per far fronte all’emergenza si proceda allo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione in tempi brevi di nuovo personale. Dobbiamo privilegiare chi è risultato idoneo nelle procedure concorsuali già espletate su base regionale”

“Questa mattina, con il collega Sapia, abbiamo inviato una nota urgente al direttore dell’Asp di Vibo Valentia, Dott. Giuseppe Giuliano, e al Commissario ad acta per la Sanità calabrese, Gen. Saverio Cotticelli, per stigmatizzare l’illegittimità della deliberazione n. 271 di ieri, a firma del Dott. Giuliano, con la quale si dispone l’indizione di un avviso pubblico per soli titoli per la copertura di 29 posti di Collaboratore professionale sanitario. Nel bando, infatti, non si fa riferimento a graduatorie valide vigenti per il profilo richiesto“. E’ quanto scrive su Facebook la deputata del M5S Dalila Nesci. “In questo momento di assoluta criticità per il Sistema sanitario nazionale – aggiunge -, in particolare per quello calabrese, riteniamo sia doveroso che le Aziende sanitarie procedano immediatamente con lo scorrimento delle graduatorie per l’assunzione in tempi brevi di nuovo personale. Dobbiamo privilegiare chi è risultato idoneo nelle procedure concorsuali già espletate su base regionale”. “Bisogna smetterla – conclude – con questo approccio individualistico delle singole Aziende sanitarie ed affrontare l’emergenza in modo coordinato e tempestivo. E’ necessario responsabilizzare tutti i vertici del Sistema, a livello centrale e periferico. Solo così sarà possibile tutelare al meglio la salute dei nostri concittadini”.

