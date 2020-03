Emergenza coronavirus: Unime produce e distribuisce gel igienizzante, verrà donato anche alle associazioni di volontariato

6 Marzo 2020 14:18

Unime produce e distribuisce gel igienizzante da distribuire in tutte le strutture dell’Ateneo e all’associazioni di volontariato a Messina

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, professor Salvatore Cuzzocrea, attenendosi al Decreto della Presidenza del Consiglio (D.P.C.M. 04/03/2020) sugli interventi e le misure attuative necessarie per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, ad ulteriore tutela degli studenti e dipendenti dell’Ateneo, si fa carico di produrre un detergente da distribuire gratuitamente in tutte le strutture dell’Ateneo e alle associazioni di volontariato.

Tale prodotto è stato formulato dallo spin off Science4life che opera all’interno della sezione SASTAS del Dipartimento BIOMORF.

Tenuto conto dei tempi di reperimento di tutto il materiale, la distribuzione inizierà la prossima settimana.

Si tratta in totale di 700 litri di igienizzante per le mani e superfici, di cui 500 saranno utilizzati per usi interni dell’Ateneo e 200 saranno distribuiti alle associazioni di volontariato locale.

“La nostra Università – ha dichiarato il Rettore professor Cuzzocrea- mette a disposizione le sue competenze e le sue professionalità in un momento di emergenza fornendo un prodotto che servirà a garantire quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio”.

