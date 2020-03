Emergenza coronavirus, stop a bus e tram a Messina: Atm taglia il 60% delle corse, chiusi Ztl e parcheggi

13 Marzo 2020 18:19

Emergenza coronavirus, da domani a Messina servizio bus e tram ridotto. Saranno chiusi Ztl e parcheggi, chiusi il parcheggio Zaera -Villa Dante e il parcheggio Fosso di via La Farina

L’Atm comunica che da domani, come previsto da un’ordinanza regionale, il servizio di trasporto pubblico locale subirà delle riduzioni per l’emergenza Covid-19. “Per gli effetti dell’ordinanza della Regione Siciliana n.5 del 12marzo 2020, da domani 14 Marzo 2020 sarà attivo un piano delle linee ridotto, che prevede un servizio su gomma con taglio del 60% delle corse delle corse e un servizio tranviario con taglio del 57 percento delle corse”–spiega Natale Trischitta, direttore generale di Atm in liquidazione. Le vetture del tram passeranno con una frequenza di 30 minuti, lo Shuttle con una frequenza di 40 minuti. Soppresse tutte le linee notturne. Inoltre saranno chiuse Ztl e il parcheggio Zaera -Villa Dante e il parcheggio Fosso di via La Farina. Tragitti e orari sono consultabili già da subito sul sito Atm.

