Emergenza coronavirus, Cgil, Cisl e Uil Messina chiedono di essere coinvolti nei tavoli istituzionali: “Misure a sostegno di lavoratori e famiglie indispensabili”

6 Marzo 2020 14:02

I sindacati di Messina chiedono misure adeguate per fronteggiare l’emergenza coronavirus: “Si acceleri per evitare pesanti crisi”

“Si accelerino le misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie annunciate all’atto dell’approvazione dell’ultimo decreto legge dal Consiglio dei Ministri per affrontare le conseguenze dell’emergenza Coronavirus”.

A chiederlo sono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Messina, Giovanni Mastroeni, Antonino Alibrandi e Ivan Tripodi, che evidenziano come siano tante le situazioni di difficoltà nella nostra provincia segnalate e dettate da ragioni direttamente e indirettamente causate dall’emergenza Coronavirus. Servono risorse adeguate affinché l’economia non soccomba. I sindacati chiedono di essere coinvolti nei tavoli istituzionali di confronto sull’emergenza Coronavirus così come sta avvenendo in altre province.

“Ci sono crisi immediate, come quella del settore turistico, che rischiano di avere conseguenze anche sul lungo periodo con un alto numero di disdette nel breve periodo e, attualmente, una mancanza di prenotazioni per il periodo estivo, che potrebbe avere una pesante ripercussione a livello occupazionale sia in termini di addetti, che in termini di reddito“.

“Non abbiamo idea di quanto questa situazione durerà e in che maniera interesserà il nostro territorio – aggiungono Mastroeni, Alibrandi e Tripodi – per questo c’è bisogno di trovare, da subito, misure di sostegno al reddito di tutti i lavoratori in tutto il territorio e il sostegno alle imprese“.

