Emergenza Coronavirus: “siamo impauriti dall’esodo di chi torna in Calabria, la sanità non è pronta per fronteggiarla”

9 Marzo 2020 11:54

Emergenza coronavirus, le parole sindaco Sirianni di Soveria Mannelli

“Il cartello del barista voleva essere una battuta per sdrammatizzare. Quel che è certo è che qui, come negli altri paesi e province della Calabria, stiamo assistendo impauriti e inermi a questo esodo di emigranti che stanno tornando dalle zone a rischio per il coronavirus e che potrebbero costituire un fatto molto pericolo per la salute di tutti. Soprattutto perchè le nostre strutture sanitarie non sono in grado di fronteggiare un’emergenza di questo tipo”. Così il sindaco di Soveria Mannelli, Leonardo Sirianni, commenta la scelta di un barista del piccolo paesino della provincia di Catanzaro che ieri ha appeso alla porta del suo esercizio commerciale un cartello con su scritto ‘No entry Nordisti’, chiedendo in pratica ai suoi compaesani di rientro dal Nord di non entrare nel bar per evitare il potenziale propagarsi del contagio.

La situazione, a Soveria Mannelli come nel resto della Calabria, non è serena. “E’ innegabile che stiamo assistendo a situazioni di panico: a rientrare in Paese -spiega Sirianni- sono stati tantissimi e tanti lo faranno nei prossimi giorni. Io ho emesso un’ordinanza in cui chiedo ai miei compaesani che rientrano di comunicarlo al Comune e sono state decine e decine le chiamate che ho ricevuto. Alcuni -spiega- si sono messi in quarantena volontaria, altri ancora in quarantena obbligatoria perchè arrivavano appunto dalle zone a rischio”. Ma a preoccupare Sirianni non sono solo i comportamenti di quanti stanno rientrando in Paese dalle zone a rischio. “Noi qui in Calabria abbiamo una sanità al collasso, commissariata da 10 anni. Se dovesse propagarsi qui l’epidemia sarebbe davvero qualcosa di disastroso, non abbiamo nè strutture nè medici per fronteggiarla”. E pensare che a Soveria Mannelli c’è anche un ospedale. “E’ stato costruito nel 1974 -spiega il sindaco- ed era utilissimo, con reparti d’eccellenza, perchè fungeva da ‘filtro’ rispetto ai nosocomi vicini come Catanzaro, svolgendo tutte le attività di medicina di base”. Ma oggi l’ospedale non potrebbe in alcun modo essere utile per fronteggiare un’eventuale emergenza coronavirus. “Con i tagli alla sanità degli anni scorsi sono rimasti solo 20 posti in medicina generale, un pronto soccorso per fortuna efficiente, un laboratorio di analisi e un reparto di radiologia che ha una strumentazione che è rimasta in pratica quella di quanto l’ospedale ha aperto”, avverte. E così, nel caso di una situazione emergenziale, spiega Sirianni, “i grandi hub ospedalieri, come Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, dovrebbero fronteggiare sia l’emergenza ma anche tutto il resto perchè i piccoli ospedali come quello di Soveria non riescono più a svolgere quell’attività di filtro che portavano avanti in passato”. Una situazione critica, secondo Sirianni, che sta seguendo il lavoro portato avanti in queste ore dalla presidente della regione Calabria Jole Santelli. “Non l’ho ancora sentita, ma abbiamo visto l’ordinanza che ha emanato e ne stiamo seguendo le raccomandazioni”, conclude.

