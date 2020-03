Emergenza coronavirus: si ferma anche il Teatro di Barcellona Pozzo di Gotto

5 Marzo 2020 14:42

Coronavirus: sospesi tutti gli eventi e gli spettacoli in programma al teatro comunale Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto. Anche il botteghino del teatro rimarrà chiuso

In esecuzione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto misure riguardanti il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto comunica che tutti gli eventi e gli spettacoli in programma fino al 3 aprile 2020 sono stati sospesi ed anche il botteghino del teatro rimarrà chiuso.

Verrà data notizia nei prossimi giorni delle date eventuali di sostituzione degli spettacoli o, in caso di annullamento, delle modalità di rimborso dei biglietti acquistati.

