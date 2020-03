Emergenza coronavirus, rinviato l’incontro con Marcello Fonte a Reggio Calabria

8 Marzo 2020 13:54

Rinviata a data da destinarsi la conversazione con l’attore Marcello Fonte in programma a Reggio Calabria

In scrupolosa ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, firmato la scorsa notte, in tema di prevenzione e contrasto alla diffusone del coronavirus, l’incontro di domani sera all’Hotel Torrione con Marcello Fonte, previsto quale quinto appuntamento del programma “Le Stelle di Reggio”, è stato rinviato a data destinarsi. La decisione, oltre che discendere da un preciso obbligo normativo, è stata assunta di comune intesa tra gli organizzatori e l’attore vincitore nel 2018 della Palma d’oro a Cannes per la sua interpretazione in “Dogman” di Matteo Garrone, quale concreto segnale di condivisione e convinta adesione alle indicazioni date dalle autorità sanitarie volte ad affermare una serie di utili comportamenti finalizzati al contrasto della diffusione del coronavirus.

Lo stesso attore Marcello Fonte ha dato ampia disponibilità a individuare – non appena superate le attuali condizioni che hanno portato allo stop praticamente di tutte le attività culturali nel Paese – una nuova data nella quale svolgere l’incontro con la gente della “sua” Reggio che, nonostante ogni attuale criticità, aveva già manifestato grade attenzione a questo appuntamento.

