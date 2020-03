Reggio Calabria, anche la pizzeria Normal People dona una cena speciale ai medici degli Ospedali Riuniti: eroi in trincea per l’emergenza Coronavirus

12 Marzo 2020 11:36

Coronavirus, pizze omaggio per il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, da parte della pizzeria “Normal People”

Dopo il gesto di solidarietà del ristorante-pizzeria “Fratelli La Bufala” di Reggio Calabria che qualche giorno fa ha donato 55 pizze ai medici degli Ospedali Riuniti, nella notte dell’11 marzo anche la pizzeria “Normal People” ha ripetuto questo gesto e il dott. Antonello Faraone, medico di turno quella notte presso il pronto soccorso del GOM – Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ha scritto a StrettoWeb per esprimere il proprio desiderio e ringraziare la pizzeria che “con sentimento di solidarietà ha inviato 40 pizze per il personale in servizio in Pronto Soccorso, per l’impegno che stiamo portando verso la popolazione. In questo particolare momento questi gesti ci riempiono il cuore di gioia e ci consentono di andare avanti al servizio dei pazienti”.

