Emergenza coronavirus: a Messina una raccolta fondi per l’ospedale Papardo

10 Marzo 2020 10:19

Emergenza coronavirus: avviata una raccolta fondi per il Papardo di Messina

Un gruppo di giovani messinesi nelle scorse ore ha avviato spontaneamente una raccolta fondi per l’ospedale Papardo, allo scopo di l’Azienda Ospedaliera a fronteggiare al meglio l’emergenza coronavirus in atto in tutta Italia. L’intento è quello di dare una mano all’ospedale e prevenire eventuali saturazioni del reparto. Al momento sono stati donati 327 € su un obiettivo di 100.000 €. Ecco cosa scrivono i promotori sulla piattaforma gofoundme:

“Salve a tutti, siamo un gruppo di giovani messinesi.

Figli di messinesi, nipoti di messinesi.

Questa raccolta fondi, che prende esempio dalle molteplici che sono nate nelle ultime ore, nasce per poter dare una mano all’Ospedale Papardo di Messina in modo tale da ritardare preventivamente una eventuale saturazione del reparto.

Abbiamo scelto il Papardo solo perchè abbiamo dei contatti diretti all’interno e ciò faciliterebbe la donazione, oltre che garantirci che i proventi verranno devoluti interamente per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Le ultime notizie e il DPCM firmato da Conte delle ultime ore fanno presagire che il contagio potrebbe presto raggiungere in forma più aggressiva anche le provincie del Sud e nessuno sa se saremo in grado di fronteggiare un eventuale focolaio nella nostra provincia.

Quello che possiamo fare adesso, mentre siamo costretti a restare in casa, è dare una mano tutti insieme alla causa il più presto possibile, per cercare di anticipare il virus qualora raggiungesse la nostra città.

Qualunque donazione voi effettuerete verrà raccolta esclusivamente su questa piattaforma, e una volta raggiunto l’obiettivo verrà devoluta in modo certificato all’ospedale Papardo di Messina.

Vi terremo costantemente aggiornati

Insieme per isolare il virus!”.

CLICCA QUI PER DONARE ANCHE TU

