Emergenza coronavirus: l’Asp di Palermo recluta anestesisti, infettivologi e infermieri

6 Marzo 2020 18:21

Emergenza coronavirus, l’azienda sanitaria provinciale di Palermo assume infermieri, infettivologi ed anestesisti

Al via presso l’Asp di Palermo la selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico specialista in Malattie infettive e di dirigente medico specialista in Anestesia e rianimazione. L’Azienda del capoluogo siciliano recluta anche, per incarico a tempo indeterminato,30 infermieri. Per presentare la domanda c’è tempo fino al prossimo 11 marzo, che va presentata utilizzando esclusivamente la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Asp e seguendo le istruzioni formulate dal sistema informatico.Sempre sulla nuova piattaforma informatica adottata dall’Asp per le procedure concorsuali, i candidati dovranno effettuare anche l’autovalutazione dei titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria che sarà fatta automaticamente dal sistema, a garanzia di trasparenza, snellimento e velocità della procedura.

