Emergenza coronavirus, la sanità in Calabria a rischio collasso. Lo sfogo di un operatore socio sanitario in graduatoria: “Fateci lavorare”

7 Marzo 2020 15:43

Emergenza coronavirus in Calabria, l’appello di un operatore socio-sanitario: “Fate scorrere le graduatorie vigenti e non perdete tempo facendo avvisi”

Riceviamo e riportiamo di seguito la lettera inviata alla nostra redazione da un cittadino risultato idoneo nella Graduatoria OSS dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in merito ai problemi della sanità in Calabria, acuti dall’emergenza coronavirus.

“Nelle zone dove il numero di casi è più diffuso si sta predisponendo un piano speciale per assumere a tempo indeterminato di tante figure del comparto sanità ovvero Medici, Infermieri, oss vengono chiamati operatori in pensione e anticipate le sedute di laurea, invece in Calabria, visto che secondo gli esperti non siamo ancora a rischio, si assume con il contagocce a tempo determinato per brevi periodo, oggi il Pugliese Ciaccio di Catanzaro assume 7 infermieri e 5 oss a tempo determinato fino al 30 aprile da precisare che vengono spostati infermieri da reparti e messi nella tenda per il primo Triage, quindi invece di potenziare una volte per tutte il personale nei reparti si crea ulteriore precariato.

In questo senso l’Asp di Vibo Valentia invece di reclutare infermieri dalle graduatorie vigenti pensa bene di fare un avviso per soli titoli per coprire 29 posti di Infermiere professionale, Asp Crotone fa uscire oggi una graduatoria di 492 infermieri di un avviso per titoli che servirà solamente a sfruttare le persone.

Ora ci chiediamo ma creando tantissimi precari vogliono ancora spostare i termini della legge Madia?

Ci uniamo agli appelli dei politici e delle istruzioni che chiedono assunzione di personale a tempo indeterminato per supplire a questa carenza enorme che ormai da tantissimi anni attanaglia la sanità calabrese.

Chiedo a tutti un segno importante facendo scorrere le graduatorie vigenti e non perdere tempo facendo avvisi.

Il commissario Zuccatelli reggente di Ao Pugliese Ciaccio, Policlinico Mater Domini e anche Asp Cosenza ieri ha revocato un concorso per oss e mandato i telegrammi per assumere a tempo indeterminato 32 oss, prendiamo esempio da questo testo di legalità materia oscura nella nostra terra.

Firmato

Un idoneo oss deluso dalla sua terra”.

