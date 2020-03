Emergenza Coronavirus in Sicilia, presentata mozione per chiedere interventi urgenti a sostegno di lavoratori ed imprese Sammartino (Iv): “Serve un sostegno straordinario all’economia”

12 Marzo 2020 15:16

Sicilia, la richiesta del parlamentare regionale di Italia Viva, Luca Sammartino: “Bisogna intervenire subito su aree di crisi industriale, turismo e trasporti in primis e in seguito le infrastrutture, anche sanitarie. Occorre sostenere nuovi investimenti con procedure semplificate con una veloce erogazione delle agevolazioni”

Una mozione per chiedere interventi urgenti anche nei confronti del governo nazionale a sostegno di lavoratori ed imprese a seguito delle conseguenze dell’epidemia da Covid-19. E’ la richiesta del parlamentare regionale di Italia Viva, Luca Sammartino, nei confronti del Governo regionale.

“Chiedo al Governo Musumeci – spiega il presidente della V Commissione dell’ARS – di assumere l’iniziativa, sia nei confronti del governo nazionale, che per la sua parte di competenza, agendo in raccordo con parti sociali e Comuni.

In particolare bisogna sostenere accordi per l’attivazione di strumenti di integrazione salariale e sostegno al reddito (CIG, contributi ad autonomi ed imprese), posporre le scadenze per l’accesso a concorsi, bandi, rendicontazioni, e accelerare l’iter di liquidazione di contributi agli Enti locali e alle imprese, valutando anche l’utilizzo di fondi strutturali per un sostegno straordinario all’economia”.

“Non c’è tempo da perdere – conclude Sammartino -. Bisogna intervenire subito su aree di crisi industriale, turismo e trasporti in primis e in seguito le infrastrutture, anche sanitarie. Occorre sostenere nuovi investimenti con procedure semplificate con una veloce erogazione delle agevolazioni”.

