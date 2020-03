16 Marzo 2020 18:54

Emergenza Coronavirus in Calabria: il Rotary Club Catanzaro dona termometri infrarossi al Pugliese. In arrivo anche caschi-respiratori

Tra tante parole un gesto d’amore. E’ quello di cui c’è bisogno in questo momento d’emergenza sanitaria provocato dalla diffusione del Coronavirus. Tanti i messaggi di solidarietà che si sono avvicendati in questi giorni ma occorre realizzare azioni concrete e mirate, come quella portata in essere dal Rotary Club Catanzaro presieduto da Giuseppe Mazzei. E’ bastata una semplice ma significativa segnalazione da parte di Stefano Rodinò, responsabile della Struttura Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopica Digestiva dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro e socio del Rotary Club, uno fra i tanti medici e infermieri che stanno dando la loro piena disponibilità in questa situazione di necessità. Tra i molteplici bisogni, indicati anche dal direttore della Famacia del Pugliese, Rita Morrillo, vi era la carenza di termometri frontali a infrarossi per rilevare la temperatura corporea in modo rapido e non invasivo. Grazie al Rotary Club nove di questi strumenti di ultima generazione sono stati consegnati in ospedale. “Qualche giorno fa – afferma il presidente Mazzei – abbiamo lanciato una raccolta fondi a favore dell’A.O. “Pugliese-Ciaccio” per sostenere la terapia intensiva. In virtù della trasparenza e della grande credibilità che godiamo sul territorio, ci tengo a precisare che sono stati spesi al momento 450€ per acquistare i termometri richiesti ma non finisce qui perché la nostra gara di solidarietà continua ed abbiamo come obiettivo quello di acquistare alcuni caschi-respiratori, indispensabili per questa emergenza. Insieme possiamo fare la differenza per sostenere il lavoro del nostro personale sanitari”.

