Emergenza Coronavirus, il sindaco Tripodi incontra il Direttore Sanitario dell’ospedale di Polistena: “in caso di positività i pazienti saranno trasferiti al Grande Ospedale Metropolitano”

7 Marzo 2020 15:48

Si è svolto in municipio un importante incontro tra il Sindaco di Polistena Michele Tripodi e il nuovo Direttore Sanitario incaricato da qualche giorno dell’ospedale di Polistena Giuseppe Zuccarelli. L’incontro è stato svolto in accordo con il Direttore sanitario aziendale il dott. Antonio Bray già in visita presso il presidio ospedaliero nei mesi scorsi. I temi introdotti sono stati molteplici, tutti riguardanti il comune intento di rilancio della struttura ospedaliera che necessita di alcune scelte organizzative urgenti e non piú rinviabili. Il Sindaco Michele Tripodi ha sollecitato in particolare la necessità di assumere personale, anche alla luce del nuovo Piano del Fabbisogno che certifica le carenze nell’Azienda Sanitaria tra medici e altri operatori sanitari. Inoltre il Sindaco ha ribadito che c’é bisogno di ristrutturare l’ospedale, renderlo accogliente e moderno, di riordinare complessivamente la macchina organizzativa che punti ad erogare, in condizioni di normalità, assistenza adeguata e servizi efficienti. Il direttore sanitario Giuseppe Zuccarelli ha comunicato al Sindaco che in settimana saranno aggiustati gli ascensori guasti, gli apparecchi per i raggi rx e sarà riordinato il servizio di smaltimento dei rifiuti. Inoltre ha annunciato che entro qualche mese sarà pienamente operativa la Risonanza Magnetica che sarà collocata nei locali della farmacia ospedaliera.

“Non c’è più tempo di aspettare specie sulle assunzioni – ha dichiarato a margine della riunione Michele Tripodi – Troppo tempo é passato da quando il Commissario Cotticelli aveva preso impegni in tal senso. Si è in colpevole ritardo. Ora alcuni reparti come la pediatria e l’anestesia-rianimazione rischiano di implodere nel momento meno opportuno, ovvero con l’arrivo imminente dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Bisogna agire subito senza perdere tempo”. Sull’emergenza Coronavirus Covid-19 il Direttore Sanitario ha comunicato i protocolli che sono al momento previsti in caso di positività di pazienti. Questi ultimi non passeranno dall’ospedale di Polistena ma saranno direttamente avviati alla quarantena a domicilio o trasferiti al reparto Malattie infettive del Gom di Reggio Calabria. É stata installata per lo scopo una tenda della protezione civile davanti al pronto soccorso per il triage e il pre-triage, con il compito specifico di accogliere i casi sospetti. Il Sindaco Tripodi ha chiesto sollecitudine anche per attrezzare adeguatamente la tenda e il personale medico ed infermieristico che potrebbe venire a contatto col virus, con i cosiddetti “presidi antiCovid-19” che comprendono un set di tute e mascherine per fare lavorare gli operatori sanitari nella massima sicurezza.

Il Sindaco anche in qualità di Autorità sanitaria sul territorio ha assicurato all’Azienda la massima collaborazione ed il monitoraggio costante della situazione che evolve di ora in ora e richiede pertanto la massima attenzione da parte delle istituzioni coinvolte. “Sul Covid-19 – ha evidenziato Tripodi – la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro ed in Calabria tutte le strutture pubbliche minori potrebbero non trovarsi pronte. Perciò serve in ogni tempo fare una politica sanitaria che punti a valorizzare con continuità e rendere efficienti gli ospedali indipendentemente dalle emergenze. Ecco perché la nostra lotta per la tutela della salute pubblica non si è mai fermata e non si ferma. Avere realizzato l’eliporto al servizio di tutti giorno rientra in questa visione di insieme. Per la nostra parte vigileremo sull’attuazione del piano di reperimento di personale che peraltro é stato implementato d’urgenza dal Governo con nuove 20.000 assunzioni aggiuntive in tutta Italia e dunque pro-quota pure per la Calabria”.

