Emergenza Coronavirus, Criscitiello: “perchè Juve-Inter non si è giocata a Reggio Calabria o Bari?”

2 Marzo 2020 23:28

L’emergenza Coronavirus ha condizionato il campionato di Serie A, il giornalista Michele Criscitiello ritorna sulla proposta di giocare Juve-Inter al Sud

L’emergenza Coronavirus ha portato a diversi rinvii del campionato di Serie A, tra queste il big match tra Juventus e Inter. La sfida si giocherà lunedì prossimo alle 20.45, ma negli ultimi giorni è rimbalzata la notizia di poter disputare la sfida in un’altra città non colpita dall’epidemia. Tra le ipotesi proposte da Michele Criscitiello anche Reggio Calabria, adesso il giornalista è tornato sull’argomento con l’editoriale su Tuttomercatoweb: “Juventus-Inter sarebbe stata da giocare al Sud. Sarebbe stata l’occasione giusta per valorizzare il nostro campionato e non capisco perché la Supercoppa si può giocare all’estero e qualche partita di campionato delle big non si possa giocare in città come Bari, Palermo, Salerno, Foggia o Reggio Calabria dove hanno fame di serie A e ci sono più tifosi della Juve che in Piemonte. Tifosi che, da una vita, fanno Sud-Nord; sarebbe stato bello e politicamente intelligente riempire al Sud gli stadi, con le immagini che avrebbero fatto il giro del mondo di un’Italia che non si ferma e non si piega. Invece abbiamo fatto, come sempre, la figura di quelli che non sanno prendere una decisione e che si prendono per i capelli per i propri interessi”.

