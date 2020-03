Emergenza coronavirus, Conte: “Sospesi in tutta Italia cinema e teatri, luoghi culturali e musei chiusi”

8 Marzo 2020 10:35

Le misure sono contenute nel decreto sul Coronavirus e riguardano l’intero territorio nazionale

“Sono sospese manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, in qualsiasi luogo, pubblico o privato. È sospesa l’apertura dei musei”. Lo ha annunciato stanotte il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, descrivendo i provvedimenti assunti per fronteggiare l’emergenza coronavirus in Lombardia, in 14 province italiane e in tutto il territorio nazionale. Le misure sono contenute nel dpcm del governo sul Coronavirus, che riguarda l’intero territorio nazionale.

Valuta questo articolo