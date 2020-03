Emergenza coronavirus a Messina, siete a casa e il vostro cane si sente male? Niente paura, arriva l’ambulanza veterinaria

20 Marzo 2020 12:02

Se cane e gatto stanno male arriva l’ambulanza veterinaria, i volontari di Messina verranno a prendere il vostro amico a quattro zampe e lo trasporteranno in clinica

Anche in piena emergenza del Coronavirus, i volontari di Soccorriamoli affiliati F.I.S.A , sono in prima linea, nel rispetto delle misure adottate in materia di Covid-19, per il contenimento dell’epidemia.

Se il vostro amico a quattro zampe stesse male e, dopo aver contattato il vostro Veterinario di fiducia, dovete portarlo d’urgenza in clinica ma siete impossibilitati a farlo, è possibile contattare il numero 347-7215449 h. 24 che giungerà in vostro aiuto con un’ambulanza veterinaria.

Basterà indicare il proprio indirizzo e quello del vostro veterinario di fiducia (che contatteranno anche i volontari). I volontari verranno a prendere il vostro cane/gatto per trasportarlo d’urgenza dove da voi indicato.

Le misure di sicurezza

– I volontari indosseranno mascherine e guanti.

– Saranno mantenute le distanze di sicurezza (almeno un metro e mezzo) dai proprietari dell’animale, dal Veterinario o pubblico presente.

– Nessun civile può accompagnare il paziente animale a bordo dell’ambulanza.

– Nel caso non fosse possibile, per qualunque motivo, porre in essere le seguenti direttive è fatto obbligo agli operatori Volontari la sospensione immediata dell’intervento ed il rientro alla sede senza indugio.

Soccorriamoli è un’associazione animalista, con il supporto logistico dell’ambulanza veterinaria per il trasporto urgente.

