Emergenza coronavirus, Banca Agricola Popolare di Ragusa interviene a sostegno delle imprese

9 Marzo 2020 16:30

Emergenza coronavirus in Sicilia, le misure di Banca Agricola Popolare di Ragusa a sostegno delle piccole e medie imprese

Con riferimento all’emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19 che sta producendo danni rilevanti alle imprese italiane, in ossequio alle Ordinanze emanate dalle Autorità Nazionali e Regionali ed in coerenza con l’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 “Imprese in Ripresa 2.0”, sottoscritto in data 06 marzo 2020 dall’ABI con le principali Associazioni di Categoria, la Banca ha immediatamente deciso di venire in aiuto alle PMI con la seguente misura:

1) sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti;

2) allungamento della scadenza dei finanziamenti.

Possono richiedere l’applicazione della misura le micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti a tutti i settori; al momento della presentazione della domanda, non devono presentare posizioni debitorie classificate dalla Banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

La misura è applicabile ai finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020; le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi. L’allungamento della scadenza è applicabile ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali; il periodo massimo di allungamento dei mutui è definito fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine (operazioni di anticipo sia per fatture Italia che Estero) e per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni ed a 120 giorni.

Per l’accesso alle predette misure, è sufficiente che l’Impresa Cliente presenti formale richiesta alla Banca con allegata un’auto-certificazione che specifichi il danno subito e che lo stesso risulti direttamente connesso all’emergenza sanitaria in oggetto.

