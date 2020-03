Emergenza coronavirus, Anci Sicilia: “Dopo il decreto Cura Italia, si intervenga a sostegno dei Comuni”

18 Marzo 2020 15:45

Anci Sicilia: “Il collasso delle Amministrazioni comunali produrrebbe una situazione di insostenibilità pericolosa per la tenuta democratica del nostro Paese”

“Dopo le necessarie misure sanitarie ed economiche varate con il decreto “Cura Italia”, pubblicato ieri in Gazzetta, il Governo s’impegni a intervenire a sostegno dei Comuni varando disposizioni normative che liberino risorse modificando l’attuale sistema di limiti e procedure del tutto incompatibili con la condizione di emergenza sociale ed economica che stiamo vivendo e che rischia di produrre il collasso di enti fondamentali a servizio di diritti e bisogni primari dei cittadini.

Il collasso delle Amministrazioni comunali produrrebbe una situazione di insostenibilità pericolosa per la tenuta democratica del nostro Paese e renderebbe impossibile la attuale, già complessa, azione di contrasto al diffondersi del contagio di Covid-19.” Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di ANCI Sicilia.

“Gli amministratori sono in prima linea per garantire l’applicazione delle ultime e straordinarie norme di contrasto alla pandemia in corso e si ritrovano a fronteggiare quotidianamente le gravi e innumerevoli difficoltà legate all’emergenza”. – continua il presidente Orlando.

“Siamo consapevoli che la gravità e l’eccezionalità della situazione rende impossibile ipotizzare una reale stima dei danni economici di cui saranno vittime istituzioni e privati, ma la posta in gioco è veramente alta e se i Comuni non riusciranno ad avere le risorse necessarie ad assicurare, almeno, i servizi essenziali come trasporto pubblico, assistenza sociale agli anziani e ai disabili, pulizia e disinfezione delle strade, combattere l’emergenza sanitaria, di cui purtroppo siamo tutti vittime in questi giorni, diventerà impossibile”.

Valuta questo articolo