Emergenza coronavirus: anche la Camera di commercio di Messina avvia lo smart working

18 Marzo 2020 11:26

Alla Camera di Commercio di Messina da giorni i servizi sono erogati in via telematica, eccezion fatta per le pratiche urgenti

Al fine di mettere in campo tutte le misure possibili per arginare la diffusione del Covid-19, la Camera di commercio, pur garantendo i servizi essenziali, attiverà lo smart working per il personale. “Un’altra misura resasi necessaria per la drammatica emergenza sanitaria scaturita in seguito alla pandemia da Coronavirus – afferma il presidente dell’Ente camerale, Ivo Blandina – già da giorni, i servizi sono erogati, eccezion fatta per pratiche urgenti, in via telematica con connessione al sistema informatico camerale, così come è sospeso il ricevimento dell’utenza, in attesa che gli Sportelli aperti al pubblico si dotino di postazioni front office adeguate alle indicazioni di cui al D.P.C.M.”.

“Completata la sanificazione degli ambienti e ritenuto che, in questo momento così drammatico, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio, prevedendone di ulteriori a carattere preventivo e precauzionale per tutelare i lavoratori – aggiunge la segretaria generale, Paola Sabella – abbiamo adottato la modalità di lavoro agile per la quasi totalità del personale, dotandolo di quanto necessario per garantire i servizi camerali anche da remoto”.

La Camera di commercio ricorda alle imprese che, per la segnalazione di eventuali criticità ed emergenze, è attiva la mail: emergenzacovid@me.camcom.it

Valuta questo articolo