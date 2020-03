13 Marzo 2020 20:48

Tamponi rino-faringei per il coronavirus anche al Policlinico di Messina

Il Policlinico di Messina è stato accreditato dall’assessorato regionale alla Salute per svolgere le analisi dei tamponi rino-faringei, nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Non si tratta di un servizio aperto al pubblico, bensì di un’attività a supporto del sistema regionale e che, in questo momento di emergenza, garantirà un supporto alle Aziende sanitarie del territorio.

