Emergenza coronavirus a Messina: l’Arcidiocesi dona un ventilatore polmonare al Papardo

24 Marzo 2020 12:37

L’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela dona un ventilatore al Papardo

L’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela dona all’A.O. Papardo un ventilatore per l’emergenza coronavirus. Contestualmente si fa mediatrice della generosità di un cittadino che desidera restare nell’anonimato per la donazione di un ulteriore ventilatore.

Una donazione che permetterà importanti risultati all’A.O. Papardo. Il gesto arriva come segno della carità e dell’Amore di Dio che coinvolge uomini e fedeli nel cammino della corresponsabilità e della condivisione.

Si tratta di un ventilatore meccanico per la respirazione artificiale destinata al nuovo reparto di malattie infettive per la parte di rianimazione. Uno strumento fondamentale nella lotta al covid-19.

“Siamo grati alla Chiesa che è in Messina Lipari e Santa Lucia del Mela – commenta il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – per questo gesto caritatevole a riprova di come la comunità cattolica e cristiana sia vicina alla scienza e al territorio. Grazie a questo gesto doniamo più speranza agli ammalati. Un atto di fede e grande umanità e per questo la ringraziamo a nome di tutto l’Ospedale.”

