Elezioni Regionali Liguria: ufficiale l’alleanza Partito Democratico-Movimento 5 Stelle

6 Marzo 2020 15:04

Elezioni Regionali Calabria, su Rousseau vince il Sì per l’alleanza Partito Democratico-Movimento 5 Stelle

Elezioni Regionali Liguria- Come abbiamo scritto in un precedente articolo, è al vaglio del Governo l’ipotesi di rinviare e data da destinarsi, dopo il referendum, anche tutte le altre elezioni di primavera, in programma tra Aprile e Maggio. Detto ciò, a prescindere della data, è sicura in Liguria l’alleanza Pd-M5S. Difatti, sulla piattaforma Rosseau ha vinto il Sì all’alleanza: il 57,7% degli iscritti in Liguria vuole l’alleanza con i Dem. Sono state espresse complessivamente 1.664 preferenze da parte degli aventi diritto al voto.

