Elezioni Milazzo, Nanì si schiera al fianco di Pippo Midili: “Uomo concreto e super partes, è lui il nostro candidato sindaco”

5 Marzo 2020 12:01

Il consigliere Nanì (Alleanza per Milazzo): “Vogliamo condividere il percorso politico di un “visionario” super partes, forte e concreto come Midili”

“Avevamo visto giusto nell’avviare, in tempi non sospetti, una fitta interlocuzione e un confronto costruttivo con l’allora consigliere comunale – oggi candidato Sindaco – Pippo Midili”. Lo afferma l’attuale esponente del civico consesso mamertino, Gaetano Nanì.

“Dando seguito a una riunione tra i rappresentanti della lista “Alleanza per Milazzo” – ha affermato il consigliere Nanì – abbiamo deciso di condividere il percorso politico di un “visionario” super partes, forte e concreto come Midili, in vista delle Amministrative 2020”.

La lista Alleanza per Milazzo ha preso atto con soddisfazione della disponibilità del candidato a valorizzare le proposte che il gruppo politico, che vede come capolista Nanì, intende portare avanti nell’interesse della città del Capo: dal turismo alla portualità, passando per il rilancio dell’imprenditore giovanile e dall’affermazione della località quale riferimento della movida.

“Piena sintonia con Pippo Midili su alcuni temi che per noi sono importante per rilanciare la città dopo anni di impasse ¬ ha sottolineato lo stesso Nanì – e sono certo che la nostra lista assicurerà il giusto supporto al candidato per ottenere quell’affermazione che permetta di poter governare Milazzo nel segno della competenza e della capacità del fare. E ci fa piacere – ha proseguito – che punti base come l’apertura della sede Arpa, la garanzia di servizi indispensabili per il turismo, il rilancio della movida al Borgo e al Tono, la riqualificazione di alcune aree abbandonate come la vecchia stazione, siano stati visti come priorità da affrontare e portare a compimento. Cosa che in passato non è avvenuta. Abbiamo inoltre apprezzato – ha concluso Nanì – la volontà di Midili di essere un Sindaco pronto al confronto continuo con i cittadini tipico di chi intende la politica come passione e non opportunità di realizzazione personale o di carrierismo”.

Picciolo: “Noi sempre Avanti…nella qualità e nelle scelte!”

“A Milazzo, come a Barcellona, ma come in Sicilia i nostri “Ragazzi” si fanno sempre notare. È il tempo di scegliere però. E noi, dopo attenta riflessione ed avendo guardato lo scenario complessivo in campo, abbiamo scelto! Con serietà e rigore. Senza cedere alle lusinghe od al desiderio di “poltrone pronte all’uso”. Certo abbiamo qualche amico nel cuore che speriamo, solo nell’interesse dei territori, che possa condividere il nostro percorso rivestendo ruoli di primissimo piano! Ed il tempo è sempre dalla parte di chi, come Noi, si muove con lealtà e senza doppi giochi. Attendiamo con pazienza gli Amici e….la competizione elettorale! Penso che…comunque vada sarà un successo per il Nostro Gruppo! Al lavoro!“- commenta il leader di Sicilia Futura, Beppe Picciolo.

