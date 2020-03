Elezioni Comunali Reggio Calabria, la coalizione di Falcomatà si organizza: ieri incontro con vari movimenti civici

6 Marzo 2020 13:12

Reggio Calabria: il sindaco ed il vicesindaco hanno ricevuto il gruppo dirigenziale e vari candidati del “Patto per il Cambiamento” ed i rappresentanti di Movimenti Civici federati, Giorno Nordo di “Reggio in Movimento” e Mario Scrivo dell'”Altra Reggio”

Nella giornata di ieri presso Palazzo Alvaro, dove ha sede la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà accompagnato dal vicesindaco Armando Neri, ha ricevuto una numerosa flotta del gruppo dirigenziale e candidati, del “Patto per il Cambiamento” e di rappresentanti di Movimenti Civici federati, Giorno Nordo di “Reggio in Movimento” e Mario Scrivo dell’”Altra Reggio”. Il “Patto” capitanato dal suo presidente Antonio Sapone e dai suoi vice presidenti avv. Antonio Panella e Rosa D’Agostino, hanno rilanciato “l’azione civica e politica riguardo l’imminente scadenza elettorale. Riaffermando ancora una volta di essere l’unica vera forza moderata, centrista e liberale che ha davvero a cuore il bene e il futuro dei cittadini e della città; avendo come slogan: che nessun moderato né democratico-cristiano può allearsi mai e poi mai con la Lega Nord e le destre più estreme”. In virtù di ciò, il gruppo dirigente e i futuri candidati della lista civica, si sono a lungo confrontati direttamente con il Sindaco in un ampio dialogo, nella visione di un progetto futuro, con proposte concrete, che “hanno come unico obiettivo la rinascita di questa nostra città, saldando l’alleanza politica elettorale che vedrà schierata la lista civica-liberaldemocrata a sostegno della ri-candidatura a Sindaco della Città Metropolitana di Giuseppe Falcomatà. Il Patto per il cambiamento ha deciso di mettere da parte le polemiche facili e demagogiche, assumendo invece un alto senso di responsabilità civica per il bene e il rinnovamento della città di Reggio Calabria”.

