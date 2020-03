Elezioni a Barcellona Pozzo di Gotto, la Lega conferma l’endorsement per Pino Calabrò. “Vinceranno serietà e competenza”

4 Marzo 2020 12:28

Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega, sostiene la candidatura di Calabrò a Sindaco a Barcellona Pozzo di Gotto

“Abbiamo condiviso e sostenuto la scelta della candidatura dell’Avv. Pino Calabrò da principio perché persona perbene, preparata e di serietà indiscutibile. Ciò di cui Barcellona ha bisogno.”

Con queste parole l’On. Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per la Lega, conferma l’endorsement del suo gruppo su Calabrò che ieri ha annunciato la sua discesa come candidato a Sindaco:

“Tante liste a sostegno vuol dire intanto ampia sintesi e uno schema politico che ingloba il dialogo con le associazioni. Una candidatura quindi che non nasce solo dall’anticamera partititca ma anche dal mondo delle associazioni, dalla società reale e dai professionisti che ci chiedono tutti un progetto politico serio e di buon senso, con una marcia in più – dichiara Catalfamo – un percorso di serietà e affidabilità condiviso anche a Milazzo perché considerata, insieme a Barcellona, il trait d’union di una grande città-turismo dove territorio, artigianato e cultura possano convivere senza distinzioni di sorta.”

“Sulle polemiche vorrei solo ribadire – conclude il deputato barcellonese – che noi siamo stati i primi a proporre e non a imporre un dato percorso politico. Una road map tracciata e proposta da chi è legittimato a farlo perché espressione di ampio consenso e maggioranza sul territorio. La consapevolezza di questo ci rende molto sereni per il prosieguo di questa campagna elettorale. Pinuccio Calabrò sarà il Sindaco dei barcellonesi e l’entusiasmo espresso in queste ore è il termometro che misura la partecipazione dei cittadini in questa scelta.”

