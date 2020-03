“Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanch’io”: diventa virale il fuori onda del Presidente Mattarella [VIDEO]

27 Marzo 2020 20:26

“Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanch’io”, sta circolando il video del Presidente Mattarella che si è rivolto agli italiani con un ciuffo fuori posto

Qualcuno alle spalle della telecamera gli avrà fatto notare di essere un po’ spettinato. E’ diventato virale il video del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si scusa con qualcuno vicino a lui per non aver potuto accorciare i capelli in questi giorni. “Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanch’io”, ha risposto con grande semplicità il Presidente in un fuori onda (più o meno, visto che molte emittenti lo hanno trasmesso). Anche lui, come del resto tutti gli italiani, non puoi incontrarsi col barbiere di fiducia per una ‘sistematina’.

Valuta questo articolo