Effetto coronavirus, in tutta Italia si va verso il rinvio delle elezioni: a rischio anche le comunali a Reggio Calabria, potrebbero slittare in autunno

7 Marzo 2020 18:24

In questi giorni si fa sempre più strada l’ipotesi di un rinvio delle elezioni, anche la comunali a Reggio Calabria rischiano di slittare al prossimo autunno

Italia a rischio paralisi per l’emergenza coronavirus. In questi giorni si fa sempre più strada l’ipotesi di un rinvio delle elezioni. In totale sono 7 le Regioni attese al voto nella prossima primavera. Le regioni attese alla urne sono: Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D’Aosta. Inoltre si vota anche in oltre mille i comuni, tra cui quindici capoluoghi di provincia e quattro di regione. Gli appuntamenti elettorali più attesi saranno quelli di Venezia, Reggio Calabria, Trento, Bolzano e Arezzo. La prima regione ad affrontare il test elettorale sarà la Valle D’Aosta. Ma il presidente della Regione Testolin, sta gia’ valutando se rinviare con un decreto le elezioni regionali a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ipotesi e’ di far slittare le consultazioni, fissate per il 19 aprile, al prossimo 10 maggio. Considerando le misure precauzionali disposte dal governo, che ha sospeso lo stop delle lezioni in tutto il Paese, appare quanto mai probabile un rinvio delle elezioni ad un unico dell’election day. Il governo nelle scorse ore ha già deciso di rinviare a data da destinarsi il referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, in programma il prossimo 29 marzo e con tutta probabilità accadrà cosi anche per le elezioni amministrative e regionali. Regionali e comunali potrebbero svolgersi nelle date di domenica 17 maggio, assieme a un eventuale primo turno, o domenica 31 maggio, quando si dovrebbero svolgere i ballottaggi. Al momento non è stata presa nessuna decisione. “Io mi auguro di no. Mi auguro fino all’ultimo che non ci sia un rinvio” delle elezioni regionali in autunno, ha detto Giorgia Meloni. Matteo Salvini, nei giorni scorsi, aveva spiegato: “Non spetta a noi proporre o decidere” su un possibile rinvio, “ma ci piacerebbe essere coinvolti“. Votare in un’unica tornata significherebbe risparmiare circa 300 milioni di euro.

Valuta questo articolo