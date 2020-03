“Quarant’anni di sacrifici e dedizione al lavoro”: la storica edicola Armonio a Brancaleone chiude i battenti

31 Marzo 2020 18:55

L’edicola Armonio a Brancaleone, dopo quarant’anni di attività, chiude i battenti. I proprietari vanno in pensione: “quarant’anni di sacrifici e dedizione senza mai saltare un giorno”

Ha abbassato la saracinesca una storica edicola nell’area Jonica di Reggio Calabria. L’attività gestita dal signor Domenico Armonio e dalla moglie Ninetta, così affettuosamente chiamata dagli abitanti del paese, chiude definitivamente. “Oggi è stato l’ultimo giorno di lavoro per i miei genitori. Dopo quarant’anni cessa l’attività l’edicola storica di Brancaleone. Quarant’anni di sacrifici e dedizione senza mai saltare un giorno. Che il traguardo raggiunto con la pensione, vi consenta di godere le gioie di cui avete sempre dovuto fare a meno finora”, dichiara il figlio Filippo con un post su Facebook.

Reazione quasi sconvolta da parte dei compaesani, che ritengono l’edicola Armonio come una istituzione per Brancaleone. In molti però ci tengono a festeggiare il traguardo della splendida coppia: l’augurio è di riuscire a fare tutte ciò che negli ultimi anni non è stato possibile, di godersi a pieno le gioie regalate dai propri nipotini e certamente di rimanere in salute per molto tempo ancora.

