17 Marzo 2020 15:10

Quarta vittima di coronavirus in Sicilia: è un 80enne deceduta ieri in provincia di Enna

La Sicilia conta la sua quarta vittima di coronavirus. Si tratta di una donna di 80 anni, deceduta ieri all’ospedale di Leonforte, in provincia di Enna. I familiari dell’anziana adesso sono in quarantena, così come tutte le persone che negli ultimi giorni sono stati in contatto con lei. Il tampone sulla donna sarebbe stato effettuato dopo il decesso.

Valuta questo articolo