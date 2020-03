Reggio Calabria, le riflessioni di Don Zampaglione: “la Chiesa Cattolica è sempre vicina a tutti

23 Marzo 2020 19:14

Reggio Calabria, le riflessioni di Don Zampaglione: “la Chiesa cattolica nella persona del Papa e dei suoi ministri è sempre vicina a tutti: Voi carissimi fratelli e sorelle continuate a pregare, a seguire le riflessioni ogni giorno, i momenti di preghiera, a seguire la S. Messa in tv”

“Ho letto qualche giorno fa un post su fb del sociologo Antonio Marziale che recitava cosi :”Dov’e’ Dio? Se lo chiedono in tanti , con emozioni contrapposte, quando è l’ora del dubbio, del mistero, del dolore: E’ nascosto nell’intimità di ciascun essere umano. Questo post così vero e profondo mi permette di aggiungere e dire con forza che Dio “alberga” in ognuno di noi. Ci ha mandato suo figlio Gesù Cristo che ogni giorno si fa Samaritano delle nostre vite, cura e fascia le nostre ferite, si fa nostro compagno di viaggio, ci sta vicino e non ci lascia mai soli”, è quanto afferma Don Zampaglione, parroco di Roghudi e Marina di San Lorenzo. “La Chiesa attraverso il papa, i vescovi, i suoi ministri e tutta la macchina delle Caritas, e del Volontariato da sempre -prosegue- soprattutto in questo momento di pandemia e di difficoltà, è in ” trincea” . Il papa, i vescovi, i sacerdoti, attraverso i nuovi strumenti di comunicazione, non fanno mancare giornalmente a tutti i fedeli, momenti di riflessione e preghiera oltre le S.Messe , e soprattutto il supporto morale e spirituale. Tantissimi sacerdoti in questo periodo del coronavirus si sono “inventati” dei momenti alternativi pur di stare vicino alla gente. Ultimante ho letto una lettera scritta da un credente”deluso e amareggiato” ove diceva che la chiesa , in questo tempo. ha tolto tutto. Mi permetto di dissentire e dire che la chiesa in questo tempo del coronavirus segue tutte le norme del ministero per un motivo essenziale: la salute prima di tutto”.

“Volendo dare qualche chiarimento (ad esempio la Confessione in tempo di Covid-19) – aggiunge- recentemente, una nota della Conferenza episcopale italiana ha chiarito le norme delle confessioni in tempo di Coronavirus, raccomandando di somministrare il Sacramento in luoghi di culto “ampi ed areati”, mantenendo la distanza di un metro e chiedendo agli altri fedeli di allontanarsi per garantire la dovuta riservatezza. Il sacerdote è invitato ad indossare una mascherina di protezione, a non stringere la mano prima di congedarsi. Sempre in tempo di coronavirus, vista l’impossibilità di partecipare fisicamente alla S.Messa ( a tutti, dico tutti, in questo momento manca la S.Messa e la gioia dell’incontro con Cristo e con i fratelli), grazie al supporto dei mezzi di comunicazione che trasmettono ogni giorno le celebrazioni a porte chiuse, ogni fedele, può sempre offrire a Dio il desiderio di riceverlo nella Santa Comunione, unendosi spiritualmente a Lui. La comunione spirituale è davvero una sorgente di innumerevoli grazie soprattutto in tempo di prova come il presente. Sappiate dunque che la Chiesa cattolica nella persona del Papa e dei suoi ministri è sempre vicina a tutti: Voi carissimi fratelli e sorelle continuate a pregare, a seguire le riflessioni ogni giorno, i momenti di preghiera, a seguire la S. Messa in tv o in diretta streaming . Concludo con un’espressione molto bella e profonda: “Non chiude la chiesa, chiudono gli edifici, noi dobbiamo essere Chiesa ovunque ci troviamo. Coraggio, sursum corda semper”, conclude.

Valuta questo articolo