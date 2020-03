Detenuto approfitta del permesso premio per fare una rapina: panico in farmacia, tre agenti feriti a Catania [NOME e DETTAGLI]

3 Marzo 2020 17:38

Detenuto semina il panico a Catania, folle corsa per sfuggire alle volanti dopo il colpo messo a segno in farmacia

Rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento di beni dello Stato. Sono queste le accuse nei confronti di Nicola Corsaro, il 34enne catanese che, in occasione di un permesso premio, ha seminato il panico nella sua città d’origine. L’uomo stava scontando condanna definitiva, con fine pena nel 2023, nel carcere di Favignana. Approfittando del permesso premio e armato di taglierino ha fatto irruzione in una farmacia di Catania ed è riuscito a farsi consegnare la modica cifra di 255 euro. Messo a segno il colpo, è iniziata una rocambolesca fuga dalle pattuglie delle volanti, che ha speronato per ben due volte nel tentativo di seminarle. La folle corsa si è conclusa con un testacoda: il 34enne mentre tentava di fuggire a piedi è stato raggiunto da tre poliziotti, che sono stati aggrediti con calci e pugni. Gli agenti sono stati giudicati guaribili in sette giorni. Corsaro è stato arrestato e condotto in carcere a Catania.

