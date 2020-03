16 Marzo 2020 10:20

Reggio Calabria, topo vaga indisturbato in via Giannangelo Spagnolio nel Centro Storico della città: “altro che sanificazione della città in questa grave emergenza sanitaria”

Degrado ed incuria a Reggio Calabria anche in questo periodo di grave emergenza sanitaria per via del Coronavirus. Un cittadino ci scrive: “la pulizia rimane in quarantena, altro che sanificazione delle strade, ecco quanto succede al centro storico”. Come si evince dalle foto e dal video a corredo dell’articolo, un topo vaga indisturbato in via Giannangelo Spagnolio.

