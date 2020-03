Coronavirus, il segretario di Ugl Messina: “De Luca si ricordi di essere anche sindaco di una Città Metropolitana”

20 Marzo 2020 15:55

“Finalmente l’argomento Coronavirus sta avendo l’attenzione che merita anche all’interno delle istituzioni e delle strutture sanitarie. Mi dispiace solo che affinché l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, disponesse l’esame del tampone a tutti gli operatori sanitari si sono prima dovuti registrare diversi casi all’interno dei presidi medici siciliani e messinesi. Ma meglio tardi che mai”.

Così il segretario generale dell’Ugl Messina, Tonino Sciotto, interviene sull’emergenza Coronavirus che, giorno dopo giorno, si sta dilatando anche sull’Isola, con casi sempre più frequenti anche nella città Metropolitana di Messina.

“Condividiamo l’azione del sindaco Cateno De Luca che, mostrando i muscoli, ha realmente dimostrato di aver preso a cuore la situazione della città, anche se non gli si possono togliere peccati come quello di aver perso giorni preziosi dietro ad un’ordinanza, la prima che ha emanato, che sarebbe stata dichiarata inefficace se non modificata dietro indicazioni del prefetto Maria Carmela Librizzi”, continua Sciotto.

“Forse il primo cittadino pecca di eccessiva esuberanza nei suoi provvedimenti o nelle sue dirette Facebook, ma le ordinanze firmate e atte a tutelare i lavoratori si sono rese necessarie, e noi del sindacato Ugl le approviamo appieno, come quella che riduce l’orario di lavoro dei negozi o dei cantieri, permettendo a questi ultimi di

interrompere anche l’attività o di sospendere il termine di consegna – sottolinea Sciotto – Certo, non approviamo la riduzione di orario anche per le attività di generi alimentari, disposizione che il presidente Musumeci, nella sua ordinanza emanata ieri sera, impedisce ai sindaci di adottare: bisogna già fare lunghe file con la chiusura alle 19, riducendo l’orario di apertura non si fa che creare più caos”.

“Altro invito che vogliamo fare al primo cittadino Cateno De Luca – prosegue il segretario di Ugl Messina – è quello di ricordarsi che non è solo sindaco del Comune di Messina, ma anche di una città metropolitana. Per questo chiediamo di attenzionare anche tutto quello che succede a livello provinciale”.

“Dobbiamo uscire quanto prima da questo ‘impasse’ e per farlo abbiamo bisogno che le Istituzioni collaborino tra loro e che lo facciano anche i cittadini e i lavoratori. Abbiamo tutti una responsabilità e siamo

coscienti che le nostre azioni incidono sulla salute degli altri. Proprio per questo è essenziale rispettare le regole in questo momento in cui la storia sta mettendo a dura prova il mondo intero”, conclude il segretario Tonino Sciotto, ricordando che l’Ugl è sempre vicina ai lavoratori e che pertanto vede come un buon avviso la manovra da 25 miliardi stanziata dal Governo per aiutare le aziende: “Questo, però, deve essere solo l’inizio perché adesso bisogna procedere con un’analisi per quantificare il fabbisogno di lavoratori e società”.

