Ancora una doccia gelata per Messina: gli sciatori sono 135. De Luca: “10 di loro hanno il coronavirus, killeraggio voluto e consapevole”

19 Marzo 2020 21:10

Oltre alla comitiva in vacanza a Madonna di Campiglio, si aggiungono altri 19 vacanzieri partiti l’8 marzo scorso dall’aeroporto di Catania per la Valle d’Aosta. De Luca: “Diteci chi siete”

“Fosse dipeso da me avrei divulgato i nomi, non per mettere alla gogna queste persone, ma perché da quello che sta emergendo questa gente ha proseguito a svolgere normali attività. La questione che mi preoccupa è che c’è il tentativo di minimizzare e quasi deviare il percorso che dovrebbe essere indirizzato a tutelare chi è entrato in contatto con loro”. Lo ha detto stasera il sindaco di Messina in una nuova diretta fb facendo il punto sull’emergenza coronavirus a Messina.

La notizia delle comitive di messinesi, tra cui medici, imprenditori e professionisti, rientrati dalla vacanza sulla neve e positivi al coronavirus è stata una doccia gelata per tutti i messinesi. Fino a qualche giorno fa la città dello Stretto poteva considerarsi ai margini dell’epidemia. Adesso invece c’è la certezza quasi matematica che i contagi aumenteranno in maniera esponenziale.

Secondo i dati forniti questa sera dall’Asp, su 116 persone identificate solo in 34 non si sono autodenunciate al loro rientro in città. E il direttore generale La Paglia ha detto che “il Sindaco non è organo sovraordinato al Direttore Generale di una Azienda Sanitaria”.

Una persona affetta da codiv-19 è potenzialmente in grado di contagiare circa 4-5 persone. Secondo il sindaco 10 sciatori sono già risultati positivi al tampone: “un killeraggio voluto e consapevole. Diteci chi avete incontrato, diteci chi siete”- dice De Luca.

A sentire le parole del sindaco, la situazione non è per nulla sotto controllo e rischia davvero di precipitare perchè al gruppo di “potenziali untori” in vacanza a Madonna di Campiglio, si aggiungono altri 19 vacanzieri partiti l’8 marzo scorso dall’aeroporto di Catania per la Valle d’Aosta. La stazione sciistica dove avevano prenotato ha chiuso i battenti il giorno dopo. Chiuso anche l’hotel di Madonna di Campiglio dove hanno soggiornato alcuni degli sciatori messinesi.

Stasera durante la diretta fb l’assessore Musolino ha replicato alle dichiarazioni rilasciate tramite avvocato dal 50enne ricoverato al Papardo. Secondo l’assessore il 50enne pur avendo tentato di autodenunciarsi avrebbe omesso di fornire alcune informazioni essenziali che riguardavano la sua persona e i suoi familiari. Inoltre il medico non avrebbe comunicato gli aggiornamenti giornalieri sullo stato febbrile. Cosa ancor più grave, per il sindaco di Messina, è che il paziente per il tramite del suo legale abbia ammesso di aver continuato a lavorare e a svolgere la vita di sempre.

L’Asp e la circolare di Razza

“Il 17 marzo abbiamo fatto l’accesso presso gli uffici dell’Asp per incrociare i nominativi degli sciatori. Abbiamo scoperto che oltre mille mail dell’Asp non erano state scaricate. A quella mail arrivano le richieste di autocertificazione, le richieste di tamponi e le richieste di gente che non sta bene. Scopriamo una situazione gravissima“- ha detto stasera il sindaco di Messina. Gran parte della diretta del sindaco è stata incentrata sulle presunte carenze dell’Asp e sul fatto che oggi la Polizia municipale si è presentata nei vari presidi ospedalieri della città. Gli agenti avrebbero scoperto che l’assessore regionale Razza con una circolare avrebbe dato ordine ai direttori generali di non divulgare informazioni ai Comuni sui casi di coronavirus. Il sindaco di Messina sottoporrà la questione all’attenzione del Prefetto.

I casi di coronavirus a Messina e provincia

Stasera l’assessore Minutoli ha fatto il punto della situazione in città e provincia. In provincia di Messina risultano confermati 11 casi di coronavirus, a Messina 17 (di cui 6 ricoverati e 11 in isolamento a casa). L’Asp di Messina oggi ha effettuati 26 tamponi. Ad oggi a Messina le denunce di autoisolamento sono 1056.

Valuta questo articolo