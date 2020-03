Emergenza Coronavirus, il Prefetto di Messina blocca l’ordinanza coprifuoco di De Luca

12 Marzo 2020 20:09

Emergenza coronavirus a Messina: l’ordinanza di De Luca è da considerarsi priva di effetto

Il Prefetto di Messina ha stoppato l’ordinanza coprifuoco emanata ieri sera dal sindaco di Messina per l’emergenza coronavirus. Le disposizioni contenute nel documento del sindaco contengono “misure da ritenersi in contrasto con i provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 adottate a livello statale, in particolare, da ultimo, con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 202o”. L’ordinanza di De Luca è dunque priva di effetto, anche in virtù di quanto disposti all’articolo 35 del dl del 2 marzo 2020, che prevede che a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus, non possono essere adottate ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali. Il sindaco di Messina stasera in diretta fb ha replicato al prefetto e chiesto chiarimenti entro le 21 di domani, ora in cui l’ordinanza sindacale avrebbe dovuto entrare in vigore. Il documento del sindaco prevedeva la chiusura di tutti gli esercizi commerciali e uffici della città, ad eccezione di supermercati e farmacie. “Ho preso questo provvedimento per tutelare la salute, l’ho fatto come massima autorità sanitaria cittadina“- ha ribadito stasera De Luca.

Valuta questo articolo